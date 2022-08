Azonban nem csak a verseny jelentett ezen a hétvégén kihívást Makainak, hiszen saját maga elé állított egy olyan mérföldkövet, ami a legrutinosabb erőembereket is nagy feladat elé állítja. Az országos rekordot készült beállítani, s ez sikerült is neki. Ezt pedig csak maguk a számok tudják még hangsúlyosabbá tenni. Egy 207.1 kilogrammos kőgolyót rakott fel 122 centiméter magasságba. Ezt egy versenybíró is hitelesítette, így a vállalkozó szelleműeknek most a siklósi sportoló eredményét kellene túlszárnyalnia.