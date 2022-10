Csapattársaival együtt rótta a köröket, ámulatba ejtette a szinkronkorcsolya szerelmeseit, helytállt az egyetemen, azonban valami újra vágyott. Két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy jelentkezik a Kiss Virág Team válogatóra mint bikini-fitnesz versenyző, azonban a Covid közbeszólt. Ennek ellenére lelkesedése nem tört meg. Elhagyta a péktermékeket, a finomított cukrot és a napraforgó olajat, így már azonnal komfortosabban érezte magát a bőrében. A konditermes edzésekre is rákapcsolt, de a járvány megnehezítette a dolgát.

Ezzel párhuzamosan kedvet kapott a személyiedző-képzéshez, ahol mint kiderült, az egyik gyakorlati oktatója korábban versenyző volt a Men’s Physique kategóriában, így az ő segítségét kérte a felkészülésében. Tavaly januárban tehát Magó Ivett megkezdte a közös munkát Csala Dáviddal, a PTE TTK Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola PhD-hallgatójával. Jöhetett egy igazán kemény, közel másfél évig tartó időszak.

– Először csak szakmai tapasztalatot szerettem volna szerezni ezzel, hogy hitelesebb szakember legyek a szakmában, hiszen igencsak telített ez a piac is, de én ezzel is ki akartam tűnni – nyilatkozta lapunknak Magó Ivett. – Meg szerettem volna tapasztalni saját magamon, hogy milyen folyamatok, változások mennek végbe egy felkészülés alatt a testben, és nem csak elméleti síkon ismerni ezeket. A felkészülés alatt voltak hullámvölgyek, nehézségek. Voltam nagyon reményvesztett is, de nem adtam fel. Összesen öt olyan napot tudok felsorolni, amikor csaltam az étkezésben, ebben volt 2 nagyobb is.

A rögös út ellenére eljutott élete első fitneszversenyére, amit meg is nyert október elején. Az IFBB Magyar Bajnokság Minősítő kategóriájában arany minősítést szerzett, a MEFOB-on pedig első helyen végzett.

– Abban a pillanatban, hogy kimondták a második helyezettet, hatalmas öröm fogott el – mesélt élményeiről a 23 esztendős sportoló. – Tudtam, hogy megérte az a sok munka, és innentől nincs megállás. Jön a következő és a következő. Azt hiszem megérkeztem, ez lesz az én sportom, amiben otthon érezhetem magam hasonlóan a szinkronkorcsolyához.

Mindenesetre túl sok ideje nem maradt az ünneplésre és a pihenésre, ugyanis jön a következő megmérettetés, méghozzá az INBA Hungarian Elite Tour, ami október 22-én lesz esedékes.

– Addig már nincs sok vissza, úgyhogy igyekszünk mindent megtenni azért, hogy egy élesebb formát tudjunk prezentálni. Az eddigiek miatt pedig szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a barátaimnak és az edzőmnek is, hogy hittek bennem és támogattak – zárta gondolatait Magó Ivett.