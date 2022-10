Nem vesztegették az idejüket az elmúlt időszakban a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület sportolói, ugyanis az elmúlt hétvégéken huszonhat kiválóság képviselte a csapatot a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség által rendezett Magyar Kupán. Minden évben ez a legfontosabb és legnehezebb felkészülést igénylő verseny az országban.

Ezen a megmérettetésen csak olyan egyesületek tudnak elindulni, amelyek magas szakmai színvonalon működnek, továbbá képesek a budapesti elit ritmikus gimnasztika egyesületekkel felvenni a kesztyűt.

A baranyai alakulat volt az egyetlen vidéki, amely ilyen nagy számban vett részt a Magyar Kupán. A sikerességet mi se mutatja jobban, minthogy a felnőtt egyéni, válogatottakkal teletűzdelt mezőnyben az első hatban két pécsi lány is volt.

Lovász Luca összetettben negyedik, míg Fekete Liliána hatodik lett, sőt, Luca szalag gyakorlatával bronzérmet szerzett.

– Büszkén mondhatjuk, hogy az utánpótlás versenyzőink is remekeltek – nyilatkozta lapunknak Hesz Zoltán, a Pécsi RGSE elnöke. – Kisgyermek, gyermek és serdülő sportolóink közül többen is dobogóra állhattak, Neukirchner Zoé pedig a 2009-es korosztályban egyéni összetett versenyben, valamint karikával és labdával is Magyar Kupa győztes lett. Nagyon büszkék vagyunk rá, ő az egyik legkitartóbb és legszorgalmasabb sportolónk, aki minden nap Komlóról jár hozzánk edzésekre immár több éve. Gyermek és serdülő korcsoportban Team versenyben egyaránt bronzérmet szereztünk, míg kisgyermek egyéni csapatunk ezüstérmes lett.