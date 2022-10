Ikszelt a Siófokkal egy gólnélküli találkozón a PMFC labdarúgócsapata, mégis elképzelhető, hogy mostanában nem érzett hasonló örömöt sem játékos, sem vezető, sem szurkoló. A Pécs ugyanis ezzel az egy ponttal megelőzte a Nyíregyháza ellen botló MTK-t, s elsőként várja a hétvégi fordulót.

– Örülök, hogy a csapatom fizikálisan és mentálisan is friss volt – kezdte Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Sokat birtokoltuk a labdát, és kezdeményezőek voltunk egy jó csapat ellen. Bíztam benne, hogy egy gólt be tudunk gyötörni a lehetőségeinkből. Sajnos, most ezek kimaradtak. Azon kell dolgoznunk, hogy a jövőben ezeket a meccseket behúzzuk. A legfontosabb most az, hogy felfrissüljünk a hétvégi mérkőzésre.