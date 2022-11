Csütörtökön még Temesváron szerepelt a magyar női kosárlabda-válogatott a 2023-as Európa-bajnokság selejtező sorozatában, ráadásul akkor igencsak magabiztos győzelmet arattak a mieink (40–99), azonban vasárnap nem volt ilyen egyszerű dolga Székely Norbert együttesének Spanyolországban.

Motivációval biztosan nem volt gond, ugyanis egy győzelemmel matematikailag ugyan nem, de lényegében bebiztosíthatta volna a továbbjutást a magyar válogatott. Az első negyedben érződött is a nagy akarás, hiszen fej-fej mellett haladtunk a házigazdával, azonban a második etap hazai fölényt hozott. A nagyszünet után magasabb fokozatra kapcsolt a magyar csapat, ráadásul a lendületet sikerült átmenteni a végjátékra is, de a bravúr elmaradt, ugyanis a spanyol brigád is rábírt tenni a teljesítményre még egy lapáttal.

Az NKA Universitas PEAC kiválósága, Kiss Virág lett a második legerdményesebb játékos az egész meccsen. Tizennégy pont mellett hat lepattanót és két asszisztot jegyzett.

Eredmény: Spanyolország–Magyarország 77–66 (17–16, 26–13, 17–18, 17–19)