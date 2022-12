Nagyszerű sportolói múltat, pályafutást tudhat maga mögött Tóth István, aki kick-boxban képviselte évtizedeken át világklasszis teljesítménnyel az országot, a megyét, Beremendet, és szakosztályát. Ennek elismeréseképpen a település díszpolgárává avatta a már edzőként is szép sikereket elérő harcművészt.

Az elhivatott sportember 1984-ben ismerkedett meg a sportág alapjaival, még a pécsi Dozsó SE tagjaként. Érmei és kupái száma megközelíti a 350 darabot, s köztük persze számos nemzetközi, Európa-bajnoki, világbajnoki ezüst és bronz is van.

A kesztyűt azért tette le 2022 elején, mert elérte a sportágban kiszabott felső korhatárt, azonban edzőként továbbra is tevékenykedik a sportágban Beremenden. Számos fiatalnak, tanítványnak lehetett eddig is, s lehet ezután is példakép, akik büszkén követik mesterük vezényszavát.