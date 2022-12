Elsősorban Határ Bernadettet kellett helyettesíteniük, mint azt pedig sejteni is lehetett, nem volt egyszerű feladat.

– Igyekeztem nem mutatni, próbáltam kizárni, de nagy stresszfaktort jelentett ez a kérdés, nagy nyomás volt rajtam emiatt. Betti extraklasszis játékos, sokat segített már a válogatottnak, bízom benne, hogy hamarosan újra velünk lesz. Goree Cyeshával mindent megtettünk, azon voltunk, hogy a lehető legjobban pótoljuk – vélekedett Kiss Virág a NS-nek.

Az interjú során természetesen szó esett a PEAC-ról, valamint jövőről is.

– Egy új edző mindenkinek kihívás, ilyenkor még jobban kell teljesíteni, megmutatni, ki milyen játékos, és tiszta lappal indulunk. Úgy érzem, csapatként is egyben vagyunk, nem szerettünk volna kétszer kikapni az élvonalban, de a Győr és a DVTK is remek együttes. Igyekszünk tovább építkezni, hogy áprilisra úgy nézzünk ki, ahogy szeretnénk. Az Európa-kupa-csoportunkból előkelő pozícióban juthatunk tovább, és hiszek benne, hogy visszakapjuk az élettől a nagyon fájó és igazságtalan előző évadbeli hosszabbításos vereségünket, amellyel kiestünk, de ezért tennünk is kell. Maximálisan, nagyon jól érzem magam a pályán, motivált vagyok, szeretnék minél többet fejlődni és kihozni ebből az idényből, hogy jövőre akár az Euroligában is kipróbálhassam magam – zárta nyilatkozatát Kiss Virág.

Az NKA Universitas PEAC legközelebb szombaton 18 órakor lép pályára hazai környezetben a Szekszárd ellen. A találkozót a Rátgéber Akadémián rendezik, a belépés pedig továbbra is díjtalan.