Számtalan boldog pillanattal ajándékozta meg 2022 is a sportrajongókat. A tavasszal még végig követhették a szurkolók két baranyai focicsapat mennybe menetelét az alacsonyabb osztályokban, hiszen a PEAC a megyei I. osztályt nyerte meg kiemelkedő teljesítményével, míg a HR-Rent Kozármisleny az NB III. mezőnyén veretlenül masírozott végig.

A PMFC nyáron újult meg, hogy aztán ősszel meneteljen, s a 18 meccses veretlenség során bőven akadt ok az örömre a szurkolók között, s még a megyei rivális Szentlőrinc ellen is sikert ért el a csapat.

A női kosárlabdában is ünnepelhettünk nagy sikereket, hiszen az NKA Universitas megnyerte Európa-kupa csoportját, s jó eséllyel pályázik hazai színtéren éremre. A férfiak esetében leginkább annak örülhetünk, hogy az NB I. B-ben van két nagyon ütőképes csapat a PVSK és az NKA Pécs képében.

A Sport36-Komló kézisei esetében pedig nem csak a sportolók, de a szurkolók is libabőrös pillanatokat okoztak.

Az egyéni sportolóink sikereit is ünnepelhettük. Konkoly Zsófia, Bartha Panna, Bicsák Bence is kitett magáért, s a sort még folytathatnánk.