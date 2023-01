A mára globálisan milliárd dollárokat is megmozgató e-sport a digitális világ egyik újdonságaként alapvetően formálta át a fiatalok hétköznapjait. Ma még elsősorban szórakozás, de nagyon könnyen válhat meghatározó hobbivá, akár karriercéllá. A PTE ebben is új utat mutat, és ugyancsak egyedülálló, önálló kurzuson mutatja be popkulturális, jogi, sportgazdaságtani és gyakorlati aspektusait a hallgatóknak. És nyilván nem véletlen, hogy a PTE-n oktató Novák Pál is éppen e témakörben készül doktori disszertációja megvédésére.

A PEAC e-sport-szakosztálya az idén is szeretné tovább bővíteni a hazai mellett egyre rangosabb nemzetközi tornákon eddig megszerzett díjai sorát, így január elején új toborzóakcióba kezdett. Az új csapattagok számára ráadásul nemcsak a játéklehetőség ígéretével, hanem egy olyan képzéssel is, amely nyomán később akár a sportág menedzselésében is jártasságra tehetnek szert.