Egy lépcsőfoknyira van a PVSK-Veolia NB I. B-s férfikosárlabda-csapata attól, hogy bejusson a Hepp Kupa elődöntőjébe, s ezt a lépést ma 18 órakor meg kell tennie, ha versenyben akar maradni. A Fót lesz a vetélytársa a Verseny utcában a Panthersnek az ötödik fordulóban.

A helyzet érdekessége, hogy ez a kupameccs a két gárda második bajnokijának előpróbája lesz, hiszen március 5-én épp egymás ellen vívnak majd a pontvadászatban is. Most viszont Szrecsko Szekulovics tanítványainak mindent meg kell tenniük azért, hogy továbbra is versenyben maradhassanak. A korábbi találkozó alapján persze a Pécs az esélyes, 111–70-re nyertek az ősszel, de hozzá kell tenni, a vendégek megerősödtek a télen. Nincs is erre jobb bizonyíték, mint hogy február elején a másik pécsi csapatot, az NKA-t is le tudták győzni hat ponttal.

A kupa következő fordulójába a MAFC és a Jászberény már bejutott, míg a Győr és a Szigetszentmiklós másfél órával a pécsi mérkőzés kezdete után fut ki a pályára.