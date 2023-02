Kiss Virág szerezte meg a feldobást követően a magyar csapat számára a labdát, majd kiváló labdával találta meg a PEAC centere a palánk alá betörő Dubeit, azonban ez a helyzet még kimaradt.

Így is a mieink szerezték meg a vezetést a találkozó elején, Goree ziccere esett be, majd Kiss tette fel a következő négy pontot mielőtt Izlandnak sikerült volna a gyűrűbe találnia büntetőből.

A magyar lányok ezt követően sem lassítottak, sőt, keresztül rohantak ellenfelükön meghálálva a kilátogató szurkolók hangos ovációját. Nem is volt meglepő, hogy a vendégek kapitánya 16–6-nál időt kért, az annál inkább, hogy azt követően 7–3-as rohanást csináltak a vendégek, igaz, ezt a magyar cseresor ellen tették. Az első negyedet így is hattal nyerték végül a mieink, azt azonban gyorsan ledolgozták szinte teljesen az izlandiak. Amikor viszont az egyenlítésről kezdtek volna ábrándozni, Dombai beszórt egy triplát és egy ziccert, s Kiss Virág is újabb négy ponttal jelentkezett.

A másik pécsi, Wentzel a második negyed közepén érkezett a pályára, és szinte rögtön berámolt egy hármast, és kiosztott egy asszisztot. Emellett védekezésben is remekül tartotta ellenfeleit.

A folytatásban már nem igen kellett a magyar szurkolóknak izgulni, egyszerűen csak élvezhették Kiss Virágék felszabadult játékát.

Magyarország–Izland 89–49 (22–16, 27–13, 22–8, 18–12)

Női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, C-csoport, 5. forduló. Miskolc.

Magyarország: Kányási 6, Studer 4/3, Dubei 12/6, GOREE 16, KISS V. 17. Cs.: Horváth B. 9/9, Kiss A. 7, Aho, Dombai 9/3, Török Á. 2, Wentzel 3/3, Varga A. 4. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Izland: Jonsdottir 7/3, A. Svansdottir 2, Hinriksdottir 19/3, Kristjansdottir 5, Sigurdardottir 4. Cs.: Grimsdottir 2, Alexandersdottir 6, Karlsdottir 2, A. M. Svandóttir, Aegisdottir, Larusdottir 2. Szövetségi kapitány: Benedikt Gudmundsson.

Következik: Magyarország–Románia (02. 12., 17.45).

A C-csoport állása: 1. Spanyolország 5 győzelem/0 vereség, 2. Magyarország 3/2, 3. Izland 1/4, 4. Románia 1/4.