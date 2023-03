A folytatásban ugyan mindkét csapat igyekezett, a hazaiak két büntetőt is reklamáltak, de több találat már nem esett, így maradt a pontosztozkodás. Ugyanakkor a 88. percben ott volt Gera Zalán előtt is a lehetőség, hogy megszerezze a Pécsnek a három pontot, de Verpecz kifogta a 10 méterről eleresztett löketét, ahogy nem sokkal később Kocsisét is.

Ezzel az iksszel két helyet hátrébb szánkázott a PMFC, már csak az ötödik.

SZOMBATHELY–PMFC 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 28. forduló. Szombathely, 928 néző. Vezette: Móri Tamás (Becséri Gergely, Bertalan Dávid).

Szombathely: Verpecz – Nyíri (Horváth R., 81.), Zvekanov, Devecseri, Németh Milán – Simut, Csilus, Rácz, Doktorics (Csernik, 66.) – Borvető, Molnár R. (Tóth M., 75.). Vezetőedző: Michal Hipp

PMFC: Helesfay – Svedjuk, Rácz L, Pejovic, Katona L. – Kesztyűs, Krausz – Gera Z., Harsányi (Major, 68.), Kocsis – Tóth-Gábor (Szabó M., 68.).. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerzők: Simut (60.), ill. Svedjuk (65.).

Következik (04. 02., 16.00): PMFC–Siófok, Szentlőrinc–Csákvár, Békéscsaba–Kozármisleny.