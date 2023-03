– Tavaly júniusában igazoltam Pécsre, annak érdekében, hogy akadémiai szintén folytathassam a pályafutásomat – mondta Máté Nóra. – Jó döntést hoztam a váltással, ide is költöztünk, szüleim pedig nagyon sokat segítenek és támogatnak. Célom, hogy minél több válogatott összetartáson részt vegyek, és mihamarabb bemutatkozhassak a korosztályos válogatottban. Szeretném a jövőben az NB II-es csapatot erősíteni, és felkerülni a NB I-be. Természetesen a legfőbb vágyam a felnőtt válogatottban játszani és esetleg egy külföldi csapatban is kipróbálnám magam.

A 16 esztendős baja születésű Égi Barbara is hosszú távú célokkal érkezett a PMFC Női Akadémiájára. Az U17-es csapat játékosának pályafutása társaihoz hasonlóan szintén szépen ível felfelé, a BLSE-nél töltött éveket követően játszott Szegeden, ezt követően pedig a Puskás Akadémiával ért el szép sikereket, miközben gólkirálynői címet is szerzett. Tavaly úgy döntött, hogy Pécsen folytatja focista karrierjét, ezzel párhuzamosan a továbbtanulást is fontos céljának tekinti.

– A focit a legmagasabb szinten szeretném űzni. Erre a PMFC-nél minden adott, ráadásul már többször lehetőséget kaptam az utánpótlás válogatottban is. Azért dolgozom, hogy mihamarabb a felnőttek mezőnyében bizonyíthassak. A nyáron induló NB II-es csapat minden akadémistának jövőképet biztosít, hiszen mindenkinek az a vágya, hogy felnőtt szinten játszhasson. A labdarúgás mellett fontosnak tartom a tanulást is. E téren is komoly terveim vannak, jogi pályára készülök – tette hozzá Égi Barbara.