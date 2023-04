Újra asztal mögé lépnek a hétvége mindkét napján az ország legjobb asztaliteniszezői az Extraligában, ráadásul parázs mérkőzések vannak kilátásban. A címvédő PTE-PEAC Kalo-Méh I. szombaton 11 órától itthon a trónkövetelő Celldömölkkel, vasárnap 11-től Miskolcon a 7. Diósgyőrrel mérkőzik, míg a Komló ezekkel egy időben előbb az utolsó Szegedet fogadja, másnap pedig a Celldömölknél méreti meg magát.

A két baranyai csapat számára már csak az is érdekes a CVSE elleni találkozó, mert az egyetlen gárda, amely megelőzi őket, azonban azt is tudni kell, hogy az éllovas meccseit megóvták az ellenfelek egyik játékosuk jogosulatlan szerepeltetése miatt. Ez már azért is különleges helyzet, hiszen tavaly épp egy ugyan ilyen adminisztrációs hiba miatt bukták el a bajnoki címet a celldömölkiek, s került a trófea ismét a Pécshez. Persze most az asztal mellett is megmutathatják, hogy jobbak az eddig veretlen riválisnál idén is Demeterék.

A másik két meccsen nehéz lenne elképzelni, hogy pontot veszítsen a két baranyai gárda, amelyek az elmúlt idényben az első két helyen végeztek a bajnokságban, s most is kiemelkednek a mezőnyből. A koncentráció viszont nem lankadhat.