Nívós mérkőzésekkel emlékeztek meg Farkas Béláról a komlói ringben vasárnap. A kiváló edzőről elkeresztelt tornára Pécsről három egyesület versenyzői érkeztek, de Paks, Decs, Dombóvár, Kaposvár, Baja és Szekszárd is képviseltette magát természetesen a vendéglátók mellett. Közel kilencven sportoló mérettette meg magát a szorítóban 34 mérkőzésen.

– Rendkívül sikeres torna van mögöttünk – kezdte beszámolóját a szervező Tegyünk Többet Baranyáért Egyesület edzője, Szalai Péter. – Nagyon szép számmal érkeztek a nézők is, megtelt a csarnok az érdeklődőkkel. Kótai Mihály is megtisztelt minket a jelenlétével, ő volt a fővédnöke a főmérkőzésnek. Farkas Béla volt tanítványai, Alvics Gyula, Dunai Sándor, Nyitrai János, Hegedűs István is kaptak a versenyen elismerést, ahogyan megemlékeztünk Béla bácsiról is.

A torna nyitányaként a polgármester, Polics József mondott beszédet, majd a WBC és a Nemzetközi Boksz Szervezet egykori váltósúlyú világbajnoka, Kótai is magához ragadta a mikrofont. Mellettük Alvics Gyula is méltatta a szervezők munkáját is.

– A lényeg mégis az, hogy a komlói sportcsarnokban már nagyon régóta nem volt olyan mint most, hogy ökölvívó versenyen helyi sportolónak szurkolhattunk – folytatta. – A torna megrendezésére magán támogatóknak köszönhetően kerülhetett sor. Szeretnénk kiemelni a Sáfrány Szobafestést, mert nélküle nem jöhetett volna létre a rendezvény. Kijárta nekünk az utat. Az pedig látszott, hogy erre az igény is megvan, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Reméljük, hogy ebből hagyomány lesz, de sok múlik az anyagiakon.

A versenyen mindenki kapott jutalmat, így igazi éremözön volt. A paksiak szerepeltek egyébként a legjobban, ők százszázalékos teljesítményt követően térhettek haza. A legeredményesebb ökölvívók Imre Dóra, Dunai Jázmin, Nyári Bence, Pálfi Ádám és Sárközi János voltak. Persze a hazaiak sem feltett kézzel léptek be a szorítóba, s többük is győzelemmel járultak hozzá, hogy edzőik még büszkébben tekinthessenek vissza a versenyükre.

Ami az egyesületet illeti, Szendrei Ferenc kezdte öt gyerekkel a munkát. Szalai Péter és Szegedi József később csatlakozott, s már tizennyolc fiatallal dolgoznak. Látszik, hogy Komlón szükség van arra, hogy ismét felpezsdüljön az élet a ringben.