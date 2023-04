„Vidám társaság, jó hangulat, új kihívások és életre szóló élmények!” – e szlogen jegyében toborozza önkéntescsapatát honlapján a Tour de Hongrie kerékpárverseny szervező bizottsága. És persze mindeközben fontos feladatokra is, hiszen a grandiózus verseny számos pontján nélkülözhetetlen az önkéntesek munkája – ahogyan azt a nagy világversenyeken is megszokhattuk. Többek között Pécsre is, hiszen a 44. magyar körverseny május 12-én, pénteken délután városunkba érkezik, ráadásul háromszor is, hiszen a Kaposvárról rajtoló 3. szakasz az első pécsi áthajtást még kétszer megismétli, mielőtt a mezőny átteker majd az állatkert előtt felállított célkapun.

A rendező Vuelta Kft. sok egyéb mellett a forgalomszervezésben, a közlekedőknek nyújtott útmutatásban – előbbit rendőrök mellé beosztva természetesen – számít a jelentkezőkre, akik minden ehhez szükséges információt megtalálnak a verseny honlapján (tourdehongrie.hu). A jelentkezési határidő: április 16., vasárnap.

Kész az útlezárási terv megállási tilalmakkal, buszelterelésekkel

Ugyancsak a pécsi szakaszhoz kötődő friss hír, hogy a vármegyei rendőr-főkapitány aláírta, így hivatalossá és nyilvánossá vált a baranyai szakasz pontos útlezárási és forgalomkorlátozási terve is.

A mezőny ezen a szakaszon május 12-én, pénteken délben rajtol majd el Kaposvárról, Baranyába Szentbalázs és Gödre között érkezik, az időterv szerint 12.45 körül. Onnan aztán Baranyajenő, Sásd, Oroszló, Magyarszék és Mánfa érintésével északról, a Komlói úton száguld be először Pécsre 13.50-kor, hogy aztán a Hársfa, Engel János, Zsolnay, Rákóczi utcákon át a Széchenyi térre érjen.

Onnan a Hunyadi, Aradi, Bartók, majd a Bárány utcákat leküzdve Lapis, Orfű, Magyarhertelend és Magyarszék irányába, ahonnan Mánfa felé visszakanyarodva futnak neki az újabb két ugyanilyen, baranyai-pécsi körnek.