Már a mérkőzés előtt is mindent megtett a Sport36-Komló férfikézilabda-csapatának szurkoló tábora, hogy meg adja a módját az idei utolsó NB I.-es találkozónak. A vonulás, s a bemelegítés közben is megmutatták miért beszélnek róluk sokszor az ellenfelek edzői is szuperlatívuszokban. Ráadásul minderre még egy lapáttal rá tudtak tenni, amikor elbúcsúztatták a kilenc nyári távozót, s ismét a pályán üdvözölték Melnicsuk Viktort, akiről korábban az a hír járta, ebben a szezonban már nem láthatjuk súlyos sérülése után.

A csapat sem akart adós lenni semmivel, s Jerkovics meg s szerezte a vezetést a találkozó elején a Gyöngyös ellen, azonban a vendégek gyorsan fordítottak, s a 11. percig tartották is szűk előnyüket. A két gárda ezt követően is végig ott lihegett egymás nyakában, így nem is volt meglepő, hogy egálban mentek pihenni.