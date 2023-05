FC AJKA–PVSK 1–3 (0–1)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 22. forduló. A pécsi gólszerzők: Farkas J. (39., 61.), Szabó B. (66.).

Győrki Ákos, edző: – Az első félidőben inkább a küzdelmen volt a hangsúly, de Farkas Jázmin távoli lövésének hála így is vezetéssel fordultunk. A második játékrészben több tetszetős akciót vezettük és erőnlétben is ellenfelünk fölé kerekedtünk, ami szerencsére a gólok számában is megmutatkozott.

A végeredmény: 1. Budaörs 58 pont, 2. Csepel 49, 3. Azul Verde 48, 4. ZTE 40, 5. Nagykanizsa 31, 6. PVSK 24, 7. Pápa 23, 8. Pénzügyőr 17, 9. Almásfüzitő 14, 10. Paks 9, 11. Ajka 8.