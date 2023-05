Ahogy azt várni lehetett, mindent kiadtak magukból a játékosok a 2022/23-as AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó körében, így ismét nehéz volt összeállítani a forduló válogatottját. Persze voltak olyan kiemelkedő teljesítmények, ahol nem volt kérdés.

Hat kapus is kapott gól nélkül hozta le a maga találkozóját, de legtöbb dolga Dósa Tamásnak akadt, aki ezzel oroszlánrészt vállalt a sikerben. Ráadásul egy rangadón, a szezonzáró talán legjobban várt ütközetén, ez pedig még inkább felnagyítja a dolgokat. Csapattársai közül a gólszerző Móhr Martint is dicséret illeti, de egyébként Kutor Dávid Gábor is közel tökéletesen végezte a feladatát.

Nagykozárban nehezen indult be a pécsi henger, de a második játékrészben már kellően élesnek bizonyult Molnár Gábor legénysége. Ikladi Gábor Márk, Molnár Csongor Gábor, valamint Kása Benedek Zoltán is helyet érdemel a legjobbak között.

A forduló talán legnagyobb meglepetése, hogy a Villány hazai terepen hoppon maradt. Igaz, a Szederkény mindent megtett a pontszerzés érdekében, sőt, még a másodosztályban vitézkedő Gajág Gergő is Tomin Milán rendelkezésére állt. Az ő jelenléte nagyon kellett a diadalhoz, de Kordé Krisztián is extra teljesítményt nyújtott.