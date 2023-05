Hatalmas lehetőség kapujában a PTE-PEAC futsalcsapata, ugyanis amennyiben győztesen hagyja el az együttes a parkettet hétfőn este, akkor feljut az élvonalba, azzal pedig fennálása legnagyobb sikerét könyvelné el.

Talán senki nem gondolta volna az idény kezdetén, hogy egyetlen fordulóval a 2022/23-as szezon vége előtt arról lehet még beszélni, hogy a pécsi klub feljuthat az elsőosztályba. Főleg úgy, hogy az alapszakasz során a legtöbbször az ötödik, illetve a hatodik helyen tanyázott a csapat, de végül nagy hajrának köszönhetően negyedikként várta a felsőházi-rájátszást. Ezzel három pontot vihetett Élő Tibor legénysége az új kávéházba, de ami ennél is többet érhetett, hogy a szezon során sikerült olyan skalpokat begyűjteni, amiből bőven lehet építkezni.

Ráadásul a vesztes meccsekből is erőt lehetett meríteni. Gondolhatunk itt az egyik legemlékezetesebbre, a Magyar Kupa találkozó második körére, mikoris egy magasabb osztálybéli ellenfél, az Aramis ellen is sikerült helytállni. Sőt, az utolsó pillanatban az egyenlítés is összejött. Más kérdés, hogy vitatott körülmények miatt a játékvezető nem adta meg a találatot (4–5).