A 2022/23-as idény utolsó játéknapján a PTE-PEAC férfiröplabda-csapatának sikerült az, ami hosszú hónapokon át nem: legyőzni a Kecskemétet, akik aranyéremmel zárták az idei kiírást.

Az alapszakasz során is remekelt Szabó Tamás legénysége, hiszen tizenhét meccséből tizennégyet megnyert. A mezőnyből a pécsi, illetve a kecskeméti brigád emelkedett ki, de végül a baranyai együttes zárt az élen.

A rájátszásban, ahol a dobogó már biztos volt, még a Gödöllő próbálta megnehezíteni a PEAC dolgát. Az első két körben tehetetlen volt a pesti csapat, de az utolsó felvonásban nekik is jutott babér. De ami ennél is fontosabb, hogy a pécsi alakulat is megfogta a listavezetőt, ez a siker pedig nagyon sokat adhat a jövőben.

Hétvégi eredmények: Kecskemét–PTE-PEAC 0:3 (23–25, 16–25, 21–25), PTE-PEAC–Gödöllő 1:3 (21–25, 25–14, 21–25, 23–25).

A PEAC kerete: Portik, Storcz, Baranyi, Baumholczer, Horváth Á., Várbiró, Kecskés, Takács B., Kerék, Gál M., Fischer, Ujhelyi, Oletics. Vezetőedző: Szabó Tamás.

Egy szó, mint száz: a PEAC eredményes szezont tudhat maga mögött, az ezüstérem pedig nagyon szépen ragyog.