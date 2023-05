Megmérették magukat a PVSK tájékozódási futói is a Bükkszentkereszti Nagydíjon. Összesen heten vettek részt a versenynen, s egy aranyérem is ütötte a markukat. Benke-Somorjai Dávid az F18 E kategóriában ért be elsőként. A második legjobb helyezés a Vasút részéről Erki Ármin nevéhez fűződik, aki ötödik lett az F20E csoportban. A rendezvény egyben válogató is volt a soron következő nemzetközi versenyekre. Mindkettejüknek esélye van így még nagyobb színpadon képviselni hazánkat. Benke-Somorjai az ifi Eb-n, Erki Ármin a junior vb-n vehet részt.