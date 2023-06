Jól szerepeltek a PVSK atlétái a 64. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságon, ketten is dobogóra állhattak. Lomb Ádám második, Fritz László harmadik lett.

– Kiegészítő versenyszámban, 2000 méteren indult három versenyzőnk – számolt be róla a szakosztály vezetője, Freier Balázs, a PVSK honlapján. – Lomb Ádám diktálta a tempót és már hamar kiderült, csak Soós Barnabás és Fritz László tudnak vele menni. Ádámnak nem sikerült lerázni ellenfelét és az utolsó métereken nagy hajrában kikapott. Örvendetes volt Fritz László futása, hiszen 15 másodpercet javított egyéni legjobbján, ezzel az idővel van esélye, hogy a 3000 méteres Eb-kvalifikációs versenyen megfussa a 8:23-as szintet. A harmadik indulónk Fritz Tamás is új egyéni csúccsal a hatodik helyen ért a célba. Valler Tamás is új egyéni csúcsot futott 800 méteren. Ideje 1:54,87.

A PSN Zrt. részéről is volt ok az örömre, hiszen Rácz Mátyás bekerült az U20-as válogatottba, ugyanis 202 centiméteres eredményének köszönhetően junior ranglistavezető a magasugró. sportolók június 24-én cseh, magyar, lengyel és szlovák négyes viadalon vesznek részt Besztercebányán.K. B.