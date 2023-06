Az ötödik helyről rajtolhatott Michelisz Norbert a TCR World Tour magyar hétvégéjének első futamán, azonban az első kanyarban beragadt csapattársa, Mikel Azcona mögé, így Vervisch és Urutia is elment a baranyai pilóta mögé. Ezt követően a spanyol kilőtt, s a második kör végén egy három autós előzés közben egészen a dobogó alsó fokára fellépett Girolami mögött, őt viszont már nem érhette be a hátralévő 11 körben. Eközben Michelisz is javított egy helyet, Urrutiát előzte vissza, s ugyan Vervischt is közelről üldözte a plusz negyven kilóval az autójában nem tudott a Hungaroringen támadó pozícióba kerülni. Ráadásul, a uruguayira is végig figyelnie kellett, nehogy esélyt adjon neki. Talán az fájhatott legjobban ezúttal a magyar versenyzőnek, hogy a legtöbb pontot a bajnoki címért való versengésben legnagyobb riválisa, Yann Ehrlacher szerezte, míg ő a hatodik helyen végzett.

A 2. futamra vasárnap 12.05-kor kerül sor.

A dobogósok: 1. Ehrlacher, 2. Girolami, 3. Azcona.