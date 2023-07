A 15. helyen végzett U20-as férfikosárlabda-válogatottunk a B-divíziós Európa-bajnokságon, miután utolsó helyosztóján legyőzte Írország gárdáját.

A találkozón a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia neveltjei közül Kelemen Benjámin kapott lehetőséget kezdőként a mérkőzésen, pontot nem szerzett, de összesen másfél percet volt a parkettán. A nyáron Pécsről eligazoló Meszlényi Róbert nem állt be.

A találkozót jobban kezdték a mieink, s a nagyszünetig tizennégy pontos előnyt harcoltak ki, amit tovább tudtak növelni a harmadik tíz percben is, így gyakorlatilag el is döntötték a találkozó kimenetelét. Az írek ugyan a végén tudtak egy kicsit kozmetikázni az eredményen, ez nagyban köszönhető volt annak is, hogy Ivkovics Sztojan csapata már kiengedhetett a hajrára.

Magyarország–Írország 69–54 (14–7, 20–13, 18–13, 17–21)

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, 15. helyért.

Magyarország: Csendes 12/6, Tóth 9/9, Ivkovic 6/6, Takács 12/6, Kelemen B. Csere: Paár 8, Vámos 4, Biber 7, Kelemen Á. 3, Sebők 8/6. Szövetségi edző: Ivkovics Sztojan.