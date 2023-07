Sokat írtunk már a magyar női kosárlabda válogatottról a kontinensviadal alatt, hiszen a negyedik hely dicséretre méltó, ráadásul ezzel sikerült kivívni a jogot a jövő februári olimpiai selejtezőre. A bravúros menetelésben oroszlánrészt vállalt az NKA Universitas PEAC korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág is.

A magyar centert a pécsi közönségkedvenc, Iványi Dalma is méltatta, ezúttal pedig egy illusztris társaságba került. A szakértők nyolc nevet emeltek ki a 16 csapat összesített 192 játékosa közül, így hatalmas bravúr, hogy helyet kapott a legnagyobb felfedezettek között.

– A magas center nagyon erős klubszezont zárt a 2022/23-as évadban, ezt pedig a kontinenstornán is folytatta, hiszen Magyarország a 90-es évek vége óta legjobb eredményével zárt ezen az eseményen – kezdték a baranyai kötődésű lány értékelését. – A kulcs a csoportból való továbbjutás volt, ahol Kiss szó szerint életre kelt a Szerbia elleni rangadón. A valaha volt legjobb teljesítményét nyújtotta válogatott mezben, amit még lenyűgözőbbé tett az a tény, hogy pótolnia kellett sérült csapattársát, a hiányzó Cyesha Goree-t is. Kiss Virág megmutatta, hogy meccsenkénti 15 pontjával és 6 lepattanójával máris vezető szerepet tölt be hazájában.

Kiss Virág mellett a következő neveket emelték ki a szakértők:

Janelle Salaun (Franciaország)

Yarden Garzon (Izrael)

Ajsa Sivka (Szlovénia)

Marija Lekovic (Montenegró)

Olbis Andre (Olaszország)

Sevgi Uzun (Törökország)

Natalie Stoupalova (Csehország)