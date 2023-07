Újabb sokk érte a Mohács labdarúgócsapatának szurkolóit, ugyanis a klub vezetősége hivatalos oldalán tette közzé, hogy a két mohácsi közönségkedvenc, Nagy Zsombor és Megyeri Ákos is távozik.

A sikerkovács, Kvanduk János távozásával dőlt el az első dominó, majd az alapemberek közül Kocsis Adrián és Ignácz Olivér is búcsút intett a Duna-parti együttesnek. Sőt, a télen érkezett Dömötör Dominik, valamint Magyar Levente is új kihívások elé néz.

Mégis talán a két legutóbbi távozót sajnálják a drukkerek, ugyanis a két spíler minden mérkőzésen kitette a szívét a pályára. Nagy Zsombor a kezdetektől mohácsi színekben játszott kisebb megszakításokkal. A jövőben viszont magánéletére és az egyre növekvő vállalkozására szeretne koncentrálni. Száznyolcankettő alkalommal lépett pályára a mohácsi felnőtt csapatban, ahol 16 évesen már bemutatkozhatott. Ráadásul tagja volt legutóbbi két bajnokcsapatnak is.

Megyeri Ákos pedig egy éve érkezett a PMFC utánpótlás együttesétől, az elmúlt szezonban pedig nyolcszor kezdőként kapott lehetőséget.

Ami pedig az eddigi érkezőket illeti: Encz Marcellt, Nagy Barnabást, Csernik Zsombort és Horog Ádámot az elsők között jelentették be. A villámléptű szélső, Rázsics Martin, valamint a sokak által jól ismert hálóőr, Somogyi Máté is az NB III.-as újonc sikereiért küzd majd a jövőben. Bohata Ádám és Barabás József is fontos elemei lesznek a keretnek, de a másodosztályt is megjárt, Szabó Dominik is sokat lendíthet a teljesítményen.