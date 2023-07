A 2023/2024-es szezonnak nem csak új lendülettel, de új névvel fut majd neki a Komló, amely a Sport36-ot most Carbonexre cseréli.

– Új szezon, új tervek, új célok, új működési rend, és sok-sok kellemes és szép információt szeretnénk megosztani követőinkkel – vezette fel Szigeti Szabolcs, a klub elnöke az idénynyitó sajtótájékoztatót, amelyen az új névadó szponzort bejelentett az egyesület. – Mindenekelőtt azonban szeretnénk megköszönni a Sport36 stábjának, Bódis Tamásnak az elmúlt tíz év támogatását. Vele közösen értük el, hogy a csapat 2014 óta az első osztályban szerepel. Dolgozunk együtt tovább, de már egy más felállásban.

Kikristályosodott a helyzet

A klub vezetésében is átalakulások voltak az elnökké előlépő Szigeti Szabolcs pozícióját Szögi Balázs vette át, aki a stabilitást és a még családiasabb légkör kialakítását tűzte ki a klub zászlajára.

– Májusban jó sok kérdőjellel zártuk az előző szezont. Bátran mondom, ezek pontokká alakultak – jelentette ki az új ügyvezető. – Mind játékos állományban, mind a csapatot körülvevő menedzsment, szponzori háttér kikristályosodott. A legnagyobb öröm mégis számomra és szerintem a komlói kézilabda számára is, hogy itt aláírunk egy névadó szponzori szerződést. Ez olyan szakmai erősítést jelent a menedzsmentben, ami erősíti a jelenlétünket a sportágban.

Tapasztalt támogató érkezett

A klubot a jövőben a Carbonex támogatja majd, amely 31 éve alapult. Fő tevékenysége a szén kereskedelem, szén osztályzás és vele kapcsolatos egyéb tevékenységek.

– A felkérés, amit kaptunk először óriási meglepetésként ért – árulta el az új szponzor tulajdonosa, Bódi Dezső. – A felocsudás után átbeszéltük a családommal, és arra jutottunk, ennek a megtisztelő feladatnak eleget teszünk. Szeretnénk hozzátenni a komlói kézilabdázáshoz.

Bódi Dezső játékosként is megismerhette a sportág világát, de szponzorként, sportvezetőként már vállalt szerepet Tatabányán. Sőt, egy ideig a kézilabda-szövetség elnökségében is helyet kapott, s annak főtitkára is volt.

– Fontos számunkra, hogy a munkánk hozzáadott érték legyen, és az alapokat, a szakmai munkát ne befolyásoljuk, csak segítsük – tette hozzá.

Harcos, kemény csapat várható

A csapattól sokan távoztak az idény végén, akiknek eddigi munkáját ismét megköszönte Katzirz Dávid klubigazgató.

– Nagy átalakításon megy át az egyesületünk játékosállománya. Volt olyan, aki ebből arra következtetett, baj lehet, de ezt szeretnénk megcáfolni – vette át a szót. – Továbbra is stabil szakmailag és gazdaságilag is az egyesület, de minden csapatnak eljön az életében egy olyan pillanat, amikor egy nagyobb átalakításon kell átesnie. Egy szerethető, de harcos, kőkemény gárdát akarunk kialakítani. Azt szeretném leszögezni, amikor ennyi játékos cserélődik hónapok is eltelhetnek, amire a játék összeáll.

A keret

Kapus: Ante Granics, Merkovszky Pál.

Jobb szélső: Urbán Egon, Varga Szabolcs (sajátnevelés), Tóth Gábor (sajátnevelés).

Jobb átlövő: Tim Jenko Bogdanics, Josip Vekics.

Irányító: Melnicsuk Viktor, Aleksa Veselinovic, Begovácz Márk (sajátnevelés).

Beállós: Matko Rotim, Szöllősi Olivér, Kovács Dominik (sajátnevelés).

Bal átlövő: Szrecsko Jerkovics, Váci Milán, Bazsa Viktor (sajátnevelés).

Bal szélső: Hoffmann József, Menyhárt Máté, Orbán Barnabás.

A város a csapat mögött áll

Végül Polics József polgármester is üdvözölte az együttműködést, és biztosította a klubot arról, hogy a város továbbra is támogatja az egyesületet, mert a helyi közélet fontos pillére.