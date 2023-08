Berobbanni készül a magyar női labdarúgás színterére a PMFC, amely ebben az idényben már felnőttcsapatot is indít. Ehhez úgy tűnik, minden adott is, hiszen az első tétmeccsén remekül mutatkozott be az alakulat.

A pécsieknek Pakson kellett először bizonyítaniuk a Magyar Kupában, s ezt meg is tették, hiszen három gólt lőve ütötték ki az atomvárosiakat. A 68. percben Patai vette be a rivális kapuját, majd Égi büntetője megpecsételte a mérkőzés sorsát. Az már csak hab volt a tortán, hogy Patai ismét betalált.

Ezzel a második körben pikáns összecsapás alakult ki, hiszen a városi rivális PVSK-t fogadja majd a PMFC, ahonnan több labdarúgót is igazolt a nyáron. Így nemcsak a földrajzi közelség, de a játékosok számára az érzelmi faktor is parázs találkozót ígér.

Paksi SE–PMFC 0–3 (0–0)

Női labdarúgó Magyar Kupa, 1. forduló. Paks. PMFC: Nagy – Kövesdi, Bocz, Kőmives, Bódis – Máté, Krisztián, Farkas, Spiel – Mayer, Nyéki. Cserék: Szücs, Patai, Ruppert, Orsós, Szabó. Vezetőedző: Bolboaca Augustin.

Gólszerzők: Patai (68., 85.), Égi (83. – büntetőből).

Bolboaca Augustin: – Az első félidőben minden helyzetet kihagytunk, a második félidőben a cserék miatt nagyon változott a játék, megérdemelten jutottunk tovább. Gratulálunk mindenkinek, készülünk a jövő heti fordulóra!

Következik (08. 19., 16.00): PMFC–PVSK.