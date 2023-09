A múlt héten három együttes kivételével már egymásnak feszültek a labdarúgócsapatok az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság keretein belül, azonban ezen a hétvégén csak a Harkánynak lesz pihenője, így eseménydús, izgalmas napok elé nézünk.

A legtöbb klub hét közben is pályára lépett a Baranya Vármegyei Kupa második körében, tehát az szinte sehol nem lehet kifogás, hogy nincsenek játékban a srácok. A forduló nyitányát Töttösön rendezik, ahol a vármegye hármat megnyerő PTE-PEAC harmadik számú csapata vendégeskedik majd. A pécsi brigád első tétmeccsére készül az idei kiírásban, míg a házigazda a pontvadászatot egy vereséggel kezdte (Lánycsók 4–3), a kupában viszont két győztes meccset tudhat maga mögött. A pénteki játéknapon javíthat a Sport36 Komlói bányász II., valamint a Boda-Diana SE csapata is. Mindkét alakulat pont nélkül maradt az első körben, így vélhetően mindkét fél három ponttal feledné a kezdést.

Szombaton két bajnokaspiráns, a Kétújfalu és a Himesháza is hazai terepen venné sikerrel az akadályt, de vasárnapra is maradnak igazi csemegék. Az egyik legígéretesebb találkozónak mindenképp a Lánycsók beremendi vendégjátéka ígérkezik. Brecska László legénysége győzelemmel kezdett, ráadásul a kupában is kipöckölte a Komlót, így az önbizalommal nem lehet probléma. A Beremend ugyancsak sikeresen rajtolt a bajnokságban, de a kupában alulmaradt magasabb osztálybéli ellenfelével szemben (0–3 Lovászhetény-Pécsvárad KF), így gyakorlatilag megjósolhatatlan a végkimenetel.

Az biztos, hogy az egyik potenciális gólkirály, Dobrosi Krisztián találataira ismételten nagy szükség lesz, ugyanis egy olyan összecsapásról beszélünk, ahol bizony nüanszokon múlhat a diadal.

Második forduló mérkőzései: GSH Töttös SE–PTE-PEAC III., (09. 01., 17.00), Sport36 Komlói Bányász II.–Boda-Diana SE, (09. 01., 17.30), Kétújfalui SE–Szajki SE, Himesháza KSE–Véménd KSE, (mindkettő 09. 02., 17.00), Sellye VSK–Kaitz Agro Somberek SK, DDC Focivilág Beremend–Közműépker Lánycsók SE, Szederkényi SE–K. Ócsárd SE, (mindhárom 09. 03., 17.00).

Vármegyei II.