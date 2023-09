Elsőként a HR-Rent Kozármisleny gárdája fut ki majd a gyepre a baranyai együttesek közül a Magyar Kupa 3. fordulójában. A kék-fehérek ellenfele ezúttal a Debreceni EAC lesz, amely ugyan egy osztállyal lentebb, az NB III.-ban szerepel, nem fogja egyszerűvé tenni a dolgukat. Sőt, Kirchneréknek ugyanazt az intenzitást kell majd hozniuk valószínűleg, mint amivel a bajnokságban a dobogón vannak ahhoz, hogy a következő körbe lépve tovább küzdhessenek a kupa sikerért. Persze esélyesként utaznak majd a DEAC-hoz, de ezzel a helyzettel régen találkoztak már, az viszont biztosan nem fog problémát okozni, ha náluk les többet a labda, hiszen ez egyébként is általában így van. Természetesen ezen a meccsen azért kísérletezhet majd Aczél Zoltán.

A PMFC talán a forduló egyik leginkább várt mérkőzését játssza 16.45-től, hiszen az élvonalból érkezik hozzá tévés mérkőzésre az Újpest. A továbjutáshoz azonban nem lesz elég most a kifejezetten szervezett, s olykor áthatolhatatlannak tűnő hátsó alakzat, itt gólt kell szerezni, ha nem akarják, hogy egészen a tizenegyesekig húzódjon a találkozó. Azonban érdemes megjegyezni, ha valamelyik csapat meg tudja keseríteni Csoboth Kevinék életét, az éppen a Pécs. A Budafok példáját véve pedig akár nagyobb álmokat is szövögethetnek Ráczék. Ráadásul a szurkolók egy kicsit belekóstolhatnak abba, milyen lenne, ha ismét az élvonalban szerepelne a Pamacs.

Az NB III.-as baranyai együttesek közül is talpon van kettő. A Szentlőrinc és a PEAC vasárnap egyszerre, 15.00-kor lép majd pályára hazai környezetben. A Lőrincet nem fűzik jó élmények a BVSC-Zugóhoz, hiszen az osztályozón épp ellenük bukták el a másodosztályú tagságot. Az biztos, hogy Rétyiéket most a reváns vágya is fűtheti emiatt.

A PEAC eközben a bajnoki rivális Kaposvárral méri össze újra az erejét. A bajnokság második fordulójában, augusztus elején itthon 1–1-es döntetlent játszottak egymással. A pécsiek azóta nincsenek jó passzban, így most nagyon jót tehetne nekik egy siker.

Az NB I.-es és baranyai csapatok programja

Szombat

12.45: Nagyecsed (megyei I.)–Ferencváros (Tv: M4 Sport).

15.00: Debreceni EAC (NB III.)–HR-Rent Kozármisleny (NB II.), ESMTK (NB III.)–Fehérvár, Cigánd (NB III.)–Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár (NB II.)–Puskás Akadémia, BKV Előre (NB III.)–Paks, Eger SE (NB III.)–Debreceni VSC

16.45: PMFC (NB II.)–Újpest (Tv: M4 Sport).

17.00: Ajka (NB II.)–Mezőkövesd.

Vasárnap

13.00: Gesztely (megyei I.)–MTK Budapest.

15.00: Szentlőrinc (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.), PTE-PEAC (NB III.)–Kaposvár (NB III.), III. Kerület (NB III.)–Diósgyőr, Pilis (megyei I.)–Kisvárda.