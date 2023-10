Ahogy azt előzetesen is várni lehetett, nagy csatát hozott a Siklós komlói vendégjátéka az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság nyolcadik fordulójának nyitómérkőzésén, de a gól ezúttal elmaradt. Igaz, a házigazda több alkalommal is megszerezhette volna a vezetést, de az utolsó pillanatban mindig becsúszott egy apró hiba. Sőt, egy büntetőt is elhibázott a Komló, emiatt pedig még inkább fájó az elvesztett két pont. Persze a túloldalon lehet hálálkodni a szerencsének is, de mindenképp dicséret illeti Bíró Ferencet, aki kiválóan összerakta az együttest.

Komló–Siklós 0–0

Komló. Vezette: Hegedüs P. (Mindszenti, Pór G.). Sport36 Komlói Bányász: Kotek – Otterbein (Illés Sz., szünetben), Szücs B., Lezsák, Vajk – Belina, Jégl, Városi, Bognár B. (Farkas, 83.) – Draskóczi (Tóth A., 63.), Kardos. Vezetőedző: Nagy Gábor. Siklós: Bogdán B. – Bizderi, Kozma, Ignácz O., Pólics – Látschám, Könyvásó, Gyimesi, Szekeres (Takács Z., 78.) – Szabó Dán. (Szabó Dáv., 93.), Ndjodo. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

A városi rangadó kőkemény taktikai csatát hozott, talán ennek is köszönhető, hogy csupán egy találat esett, de a kilátogató szurkolók biztos nem bánták meg, hogy ezt a párharcot választották szombat délután. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a házigazda fizikálisan jobb állapotban volt ellenfelénél, így az sem lett volna meglepő, ha kiszakad a hazai gólzsák, de mégis érintetlen maradt Győri kapuja, köszönhetően a szervezett védekezésnek, amit Molnár Gábor ezúttal tökéletesre fejlesztett.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, nagyon pontatlanok voltunk. Negyed órának el kellett telni, hogy a megbeszéltek szerint focizzunk. Ahogy ez megtörtént, egyből helyzeteink adódtak, melyből egyet gólra is tudtunk váltani. A mérkőzés ezen periódusában le kellett volna zárni a találkozót. Mivel ez nem történt meg, nyílt maradt a párharc. A sok hiányzó miatt nem tudtam a megfelelő mértékben frissíteni a csapatot, amire előzetesen számítottunk is, így nem érte az együttest váratlanul, hogy a hazaiak labdabirtoklásban fölénk nőttek a második játékrészben. Szervezett volt a csapat védekezése, komoly lehetősége így egy sem akadt a vasutasoknak. A kontratámadásainkat nem tudtuk jól lejátszani, ennek ellenére megérdemelten szereztük meg a három pontot.

PVSK–PTE PEAC II. 0–1 (0–1)

Pécs. Vezette: Bánfai (Mehringer, Sáfárik). PVSK: Csutora – Kerényi (Berze, 60.), Demeter (Bihari, szünetben), Tornyos, Varga D. (Cseresnyés, szünetben) – Róth Z. (Szendelbacher, szünetben), Farkas, Mitrovik, Sziládi – Kiss K. (Budavári, 60.), Duraku. Vezetőedző: Schneider Gábor. PTE PEAC II.: Győri – Wieland, Dargó (Rácz L., 57.), Ujvári, Horváth M. – Lukács M. (Turi, 75.), Kása, Hazenauer, Jeránt – Dankó (Gál Sz., 71.), Oszvald. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerző: Lukács M. (22.).