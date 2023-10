Október 14., szombat, 14.30

Komló– Siklós

Két hasonló erősséggel bíró labdarúgócsapat mérkőz­het meg egymással szombat délután Komlón, így gyakorlatilag lehetetlen megjósolni, hogy melyik együttes jön majd ki győztesen ebből a mérkőzésből. Az biztos, hogy Bíró Ferenc nyerő húzásaira nagy szükség lesz, de biztosan van néhány trükk Nagy Gábor tarsolyában is. Két olyan alakulatról van szó, amelynek a védelme elég gyengén muzsikál, így hatalmas meglepetés lenne, ha csupán egy találatot láthatna a Komlói Bányász Stadionban a kilátogató nézősereg.

Október 14., szombat, 15.00

PVSK– PTE PEAC II.

Bármilyen sportágról is legyen szó, egy városi derbi mindig különlegesebb, mint egy másik bajnoki. A legtöbb játékos ismeri egymást és a környezetet is, így még inkább készek megmutatni, hogy mire is képesek. A szövetség ugyan még nem módosította a tabellát, de a PVSK egy korábbi büntetés miatt valójában pont nélkül szerepel sereghajtóként, míg a PTE PEAC második számú csapata látszólag célba vette a dobogót, így jelen pillanatban nagy különbség van a két pécsi brigád között, de egy ilyen pikáns ütközeten bármi megtörténhet.

Október 15., vasárnap, 15.00

Nagykozár– Bóly

A forduló mérkőzése mellett kissé eltörpül a Bóly nagykozári vendégjátéka, de itt a napsütés mellett komoly esély van a gólesőre. A házigazda kapitulált a legtöbbször a Siklóssal együtt, ezzel szemben Horváth Dávid Csaba legénysége már tizenhétszer mattolt, így már az is nagy meglepetés lenne, ha egy pontot otthon tartana a Nagykozár. Mindenesetre a csapat legutóbb még Sütő Szabolcs irányításával nyert, tehát a játékosoknál már csak a tréner, Takács Lajos vágyhat jobban egy sikerre. Na meg a szurkolók, akik a kezdeti sikerek után ismét ünnepelnének.

Villány– Lovászhetény-Pécsvárad

Nagyon sokan megijedtek a szezont megelőzően, mikor biztossá vált, hogy csak nyolc csapat áll rajhoz az idei idényben. A kiírás hátrányait már rengetegszer firtattuk, de az előnyeit nem igazán. Nos, ez a közelgő találkozó reményeink szerint egy olyan magas színvonalú meccset hozhat, amelyre sokáig jó szívvel emlékezhetünk vissza. Még akkor is, ha ezenkívül még háromszor találkozik egymással a pontvadászat során a két alakulat. Két eddig veretlen klubról van szó, akik eddig kiemelkednek a 2023/24-es mezőnyből. A hátsó alakzat mindkét oldalon tökéletesen muzsikál, ráadásul általában a góllal sem maradnak adósak. Hatalmas taktikai csatára lehet készülni, de egy apró hiba vagy egy korai találat boríthat mindent, így akár még egy gólgazdag összecsapás is benne van a pakliban.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Nagyon jó sorozatban vagyunk, és rettentően motivált az egész csapat. Az osztály egyik legjobb együttese érkezik hozzánk, de mi nagyon vártuk ezt a mérkőzést. Biztosan állíthatom, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de mindent meg fogunk tenni a sikerért.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – A múlt heti mérkőzésünk egyetlen pozitívuma a három pont megszerzése volt. Na meg szerencsére nem lett újabb sérültünk. Takács Ákos Dominik, Reith Renátó és Kőnig Bálint játékára továbbra sem számíthatunk. A rangadóinkon eddig is jó teljesítményt nyújtottunk, remélem, hogy ez most is így lesz, és akkor Villányból is három ponttal térhetünk majd haza.

Megyei I. osztály



1. Villány 6 5 1 0 20-5 16 2. Lovászh.-Pécsv. 6 5 1 0 16-3 16 3. Bóly 7 4 0 3 17-13 12 4. PTE PEAC II. 7 3 2 2 13-9 11 5. Komló 7 2 2 3 15-19 8 6. Siklós 7 2 1 4 9-21 7 7. Nagykozár 7 1 1 5 9-21 4 8. PVSK 7 1 0 6 4-12 3