Alig egy hete még Törökországban lépett parkettre az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, azonban nem sikerült győzelemmel kezdeni az idei nemzetközi kupaszereplést (78–75), igaz, ebben nagy szerepük volt a játékvezetőknek is, akik az utolsó másfél percben különösen érdekes ítéleteket hoztak.

Ezúttal hazai környezetben lehet javítani, méghozzá egy Euroliga szintű ellenfél ellen. Tegyük hozzá, a Venezia együttesében érdekesmód nincs amerikai légiós. Csupán európai légiósokkal rendelkezik az olasz csapat: két lett, egy finn, egy francia és egy lengyel kosárlabdázó erősíti a keretet. A Venezia magabiztos győzelemmel kezdett az Európa-kupában (91–38 Ragusa Dubrovnik), ráadásul a hazai pontvadászatot is vezeti három forduló elteltével.

A Venezia tíz napja egyébként a bajnokságban legyűrte a Juhász Dorkát is a soraiban tudó Schio együttesét is (78–68). Akkor a pécsi lány húsz percet kapott a bizonyításra, ez idő alatt pedig tizenegy pontot jegyzett, valamint leszedett négy lepattanót is.

Jó hír a pécsi alakulat számára, hogy Sydney Wallace is bevethető lesz a hírek szerint, így gyakorlatilag teljes kerettel lehet várni az izgalmasnak ígérkező ütközetet. A szünetekben sem fognak unatkozni a drukkerek a Rátgéber Kosárlabda Akadémián, ugyanis a PTE Brass Band lesz a hangulatfelelős.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Egy nagyon erős csapattal fogunk összecsapni szerda este 18 órától. Törökországban egy kiváló meccset játszottunk az Európa-kupa nyitófordulójában, elégedettek lehetünk azzal, ahogyan a lányok kosárlabdáztak, viszont az eredménnyel nem. Azon leszünk, hogy szerdán Pécsett még jobban játsszunk, mint Bursában, és előre lépjünk saját játékunkban is. A fiatal és újjáalakuló csapatunknak a fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy ilyen jó együttesek ellen jó meccseket tudjon vívni. Mindig jó érzés és ünnep számunkra itt Pécsett saját közönségünk előtt nemzetközi mérkőzéseket játszani, ennek egészen különleges hangulata van. Bízunk abban, hogy a várakozások és az atmoszféra segíteni fognak abban, hogy a csapat magas szinten tudjon teljesíteni szerdán, amiből egy jó mérkőzés kerekedhet ki, egy szerintünk Euroliga-szintű ellenféllel szemben.