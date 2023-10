Tovább roboghat a végső célja felé a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata pénteken 17 órától, amikor a Nyíregyháza látogat hozzá.

A Panthers egyelőre megállíthatatlannak tűnik ebben az idényben is, azonban egy pillanatra sem lazíthat, hiszen a legtöbb rivális azért megy csatába, hogy eltalálja a célkeresztet, amit a saját hátára festett a tavalyi idényben. Az egyértelműen a feljutást célzó tavalyi döntős hozza eddig azt, amit a szurkolók várnak és elvárnak tőle, könnyed léptekkel halad az alapszakasz bajnoki címe, s a rájátszás pályaelőnye felé. Persze három forduló után még nem dőlhetnek hátra nyugodtan Bíróék, hogy ez már megvan. Minden egyes héten egy újabb nehéz feladat vár rájuk, amit ha csak egy picit is félvállról vesznek, akkor elbukhatnak.

Ez a Nyíregyháza ellen sem lesz másképp, még ha eddig nem is keltette egy erős csapat benyomását a rivális. Az első fordulóban a Budafok győzte le, majd ugyan a Jászberény 24 ponttal kiütötte, a Salgótarján ellen hazai környezetben újra elbukott két ponttal.

Természetesen a pécsiek most is esélyesként futnak majd fel a parkettre, s az eddig látottak alapján könyörtelenül ki is fogják használni a tudásukban és tapasztalatukban rejlő előnyöket.