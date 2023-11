– A végére elég parázs mérkőzés kerekedett, aminek annyira nem örülök, mert szerintem egy egész jó futballmérkőzést játszottunk – jelentette ki Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője. – A csapatom egész végig jól futballozott, sok helyzetet alakítottunk ki. Az ellenfélnek a tizenegyesig nem nagyon volt komolyabb lehetősége. 1-0-nál annyi helyzetünk volt, hogy lezárhattuk volna a meccset. A végén valóban kicsit parázs lett a mérkőzés, ha futballozunk, futunk, passzolunk az nekünk elég jól áll, ezért is próbáltam szétszedni a végén a játékosokat, de elég sok futballmérkőzésen előfordulnak hasonló jelenetek, azért ebből akkora probléma nem volt. Az ellenfél edzőjével egyébként is kimondottan jó viszonyt ápolok, megbeszéltünk mindent, nyugalom van, béke van. Jól játszott a csapatom az első félidőben és a másodikban is, hamarabb lezárhattuk volna a meccset. Büntetőből és pontrúgásból kaptunk gólt, amiket ki kell majd küszöbölnünk, de tényleg jól fociztunk, és ilyen arányban is megérdemelten jutottunk tovább. Kevesen vagyunk jelenleg, a játékosok a teljesítőképességük határán járnak, minden tiszteletem az övék. Óriási dolog ennek a kisvárosnak az életében, hogy holnap várhatunk egy újabb sorsolást, és februárban MOL Magyar Kupa mérkőzést játszhatunk. Gratulálok az ellenfélnek is, egy harcos, jó csapat, jó szakvezetővel az élen!