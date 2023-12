Első alkalommal rendezték meg az asztaliteniszezők évzáró gáláját, amelyen számos díjat osztottak ki, s jó néhány olyat is, amely a PTE-PEAC-hoz került. Az év felnőtt férfi sportolója az egyesület egykori játékosa Lakatos Tamás lett, Az év fiú utánpótlás-sportolója elismerést a pécsi extraligás csapat tagja, Szántosi Dávid kapta, Az év klubja pedig a PTE PEAC Kalo-Méh lett.

– Először is az egész szakosztály nevében szeretném megköszönni elnök úrnak és az elnökségnek a kitüntetést, rendkívül büszkék vagyunk rá – jelentette ki Orosz Gábor edző a klub felületein. – Úgy gondolom, már az is kimagasló eredménynek számít, ha valaki egyszer meg tudja nyerni az Extraligát, nekünk összesen ötször, sorozatban negyedszer sikerült, ami önmagáért beszél! Ez a díj túlmutat ezen, hiszen férfi vonalon minden bajnokságban indítunk csapatot, amelyek a dobogós helyezésekért küzdenek, van egy saját nevelésű fiatalokra épülő női extraligás csapatunk, vannak egyetemistáink, akik már évek óta érmekkel térnek haza a nemzetközi egyetemi versenyekről, mindemellett kiváló fiú és leány utánpótlás játékosaink, akik közül jó páran a korosztályos válogatott tagjai, és akik az elmúlt években rendre az országos ranglisták élmezőnyébe tartoznak! A játékosok mellett ezúton szeretném megköszönni a munkát a hátországnak is - a vezetőségnek, edzőinknek, a szülőknek, edzőpartnereinknek és a gyerekek iskoláinak, tanárainak, akik fáradhatatlan munkája nélkül most nem tartanánk itt! Ezen felül pedig köszönettel tartozunk szurkolóinknak is a rengeteg támogatásért. Úgy gondolom, ahogy a munka, úgy a siker is közös, bízom benne, hogy ezt a díjat Mindenki sajátjának érzi, hiszen minden érintettnek szerepe van benne!