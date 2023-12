Lázas készülődés és izgalom töltötte meg szombaton már a reggeli órákban is a Szamosi Nándor Sportcsarnokot. A muaythai és a K1 kiválóságai méregették egymást, s igyekeztek kitalálni, hogy az épp felállított ringben milyen taktikával érhetnek el majd sikert.

A rendező PEAC és NAKE sportolói mellett ráadásul a város nevének öregbítéséért léptek a szorítóba a Dozso SE, a Pécsi BJJ SE harcművészei is, de hazai együttesként tekinthetünk a harkányi Muay Thai Krabi Krabong Gym-re is. Az ő feladatuk volt, hogy az ország minden pontjáról érkező riválisok ellen megmutassák, milyen kiváló képzést kaptak.

Már a korai bemutató meccsek is nagy ováció mellett zajlottak a megnyitó után, amely során Nagy András sikereiről, életéről, valamint a nyáron elhunyt mester, Blazsekovics Ferencről is megemlékeztek a szervezők.

Másodjára még U11-es korosztályú sportolók léptek a ringben, Szabó Dominik (RE-GYM) és Hoppál Attila (SZVSE), akik nagy energiával vetették bele magukat az egymás elleni küzdelemben a szokásos rituálét követően. Nem is tehettek másképpen, hiszen a lelátóról is űzték őket. „Menjél kis kamion!” – kiabálta be valószínűleg valamelyik ifjonc édesapja, s ő eleget is tett a kérésnek. Végül ebből a csatából a fővárosi Szabó került ki győztesen.