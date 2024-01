A visszavágás vágya fűti az NKA Pécset, miközben arra vár, hogy a Kaposvár megérkezzen hozzá, hiszen október 6-án a somogyiak 94–80-ra nyertek ellenük a második fordulóban.

– Először is: mindenkinek, a játékosaimnak, valamint a többi csapatnak is azt kívánom erre az új évre, hogy maradjon egészséges, és legyen jobb annál, amilyen eddig volt! – jelentette ki az NKA Pécs vezetőedzője, Goran Tadic a klub felületein. – Aktuális ellenfelünk, a Kaposvár december közepén edzőt váltott, aminek volt hatása: kiváló teljesítményt nyújtottak a Körmend elleni hazai bajnokin. Öt külföldi játékosuk van, erős csapattal találkozunk, nagyon érdekes, minőségi mérkőzésre számítok. Mi egymás után két vereséget szenvedtünk el, ezeken a meccseken nem volt elég jó a teljesítményünk erős csapatokkal szemben, úgyhogy erre mindenképpen reagálnunk kell! Szombaton az fog nyerni, aki bátrabb és keményebb lesz. Nagyon remélem, hogy emelni tudunk a teljesítményünkön, és megmutatjuk, többre vagyunk képesek, mint amit az előző két mérkőzésünkön mutattunk. Arra kérem a szurkolóinkat, hogy jöjjenek el erre a fontos bajnokira, segítsenek nekünk a lelátóról, és persze élvezzék ezt az izgalmasnak ígérkező összecsapást!

A korábbi találkozáskor a pécsieket is a három légiósa, Ibrahim Durmo, Fahrudin Manjgafic és Milan Luzaic tartotta meccsben, azóta melléjük megérkezett Nemanja Nikolic is, ami a kaposvári edzőváltás mellett természetesen szintén boríthatja a forgatókönyvet, s a pécsiek magyar játékosai is felvették közben az NB I. tempóját. Ráadásul az azóta elért sikerek megdobták a gárda önbizalmát is.

Az NKA számára azért is különösen fontos a siker, hogy a kaposváriak ne egyenlíthessék ki a két csapat mérlegét, hiszen vendéggyőzelem esetén mindkét csapat 6 győzelemmel és 9 vereséggel állna. Ha viszont Melegék sikert érnek el, kétmeccses előnyben lesznek.