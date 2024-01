Erősített a védelmén a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata, amelyből Egerszegi Tamás visszavonult, illetve Horváth Dániel még a nyári felkészülés alatt megsérült. A klub vezetése az ő helyettesítésüket a görög-magyar kettős állampolgárságú Ikonomou Konstantinosszal szeretné megoldani.

A 27 éves belső védő Budapesten született, a Vasas és az MTK utánpótlását is megjárta, s a kék-fehéreknél kóstolhatott bele a felnőtt futballba a II. csapatuknál. Ezt követően Budafokra, majd Szegedre vezetett az útja, ahol volt a SZEOL és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgója is. 2018 telén csapott le rá a görög Ergotelis, majd a szlovák második vonalban szereplő FC STK 1914 Somorja. Végül 2022-ben visszatért Magyarországra, ahol a Soroksár adott neki lehetőséget. A sárga-feketéktől érkezik most Mislenybe. Tavaly 11 alkalommal volt kezdő, azonban ebben az idényben egyszer sem léphetett pályára, mind a 15 alkalommal, amikor keretben volt, a padról kellett végignéznie a találkozót.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Kozármislenyben – nyilatkozta. – Az elmúlt fél évben nem kaptam annyi lehetőséget, így mindenképpen egy olyan helyre volt szükségem, ahol új motivációk, új impulzusok érnek, és azt hiszem, hogy Misleny erre a legmegfelelőbb hely jelenleg!