Kikaparta a gesztenyét az NKA Universitas Pécs II. férfikosárlabda-csapata legutóbb a Veszprém ellen, s vasárnap 17 órától Békéscsabán sorozattá teheti a múltkori sikert az NB I. B. Zöld-csoportjában.

Az év elején az akadémisták simán elintézték a Csabát, 72–57-es diadalt ünnepeltek hazai pályán. Így kijelenthetjük, hogy ennek az összecsapásnak is esélyesként megy majd neki a már Csirke Ferenc irányította együttes. Ugyanakkor a mostani vendéglátó sokat fejlődött azóta, amit jól mutat az, hogy a második fordulóban még negyvennyolccal kapott ki a Tiszaújváros ellen, január 13-án viszont már csak hárommal volt jobb az ellenfél.

Emellett a Nemzeti Kosárlabda Akadémia dolgát az is nehezíti minden fordulóban, hogy három különböző együttesből tevődik össze a keret, így sokat változik hétről hétre is, hogy kik léphetnek pályára. Legutóbb Kazy volt a nyerőember, ha játszik ezúttal is, akkor újabb extra kellhet tőle, hogy végül győztesen térhessen haza az NKA.