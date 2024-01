Nem is olyan régen még azt lehetett ünnepelni, hogy az akkor még NKA Pécs névre hallgató férfikosárlabda-csapat a városi rivális ellen, a döntő ötödik meccsének utolsó negyedében hátrányból fordítva harcolta ki a feljutást. Nos, a siker íze azóta már elmúlt, csak valahol a játékosok és a szurkolók emlékezetének mélyén van meg, de abban mindenki egyetérthet, hogy ez a történelmi szezon is igencsak eseménydúsan és sikeresen alakul. Ráadásul most egy újabb nagy tettet lehet végbevinni, ugyanis egyetlen győzelemre van Goran Tadic legénysége attól, hogy bejusson a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa áprilisi négyesdöntőjébe.

Az NKA Universitas Pécs a hétvégi Sopron elleni sikerének köszönhetően (89–83) egy négymeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg, míg a Zalakerámia legutóbbi négy bajnokijából kettőn ünnepelhetett. A két klub az élvonalbeli pontvadászat hatodik fordulójában, november elején már találkozott egymással, de akkor az utolsó negyedben megremegtek a pécsi kezek (80–78).

A hazai pálya előnye és a csapatok bajnokságban elfoglalt helye (Zalakerámia 7., Pécs 11.) alapján a fogadóirodák szerint hazai továbbjutás várható, de a baranyai alakulat már számtalanszor borította az idei idényben a papírformát, az pedig biztosan külön motiváló, hogy ebben a történelmi szezonban oda lehet érni a legjobb négy közé a kupában.

A negyeddöntő többi párharca: Falco-Vilcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár, Egis Körmend–SZTE-Szedelák, NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC, (mindegyik 18.00).