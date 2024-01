Elkezdte január 8-án a PTE-PEAC NB III.-as labdarúgócsapata is a felkészülését a bajnokságra, s most az edzőmeccseinek tervezetét is közzé tette a közösségi felületén.

Hétvégén már a magasabb osztályban szereplő Misleny ellen izzít Kardos Ernő alakulata, majd öt további találkozón teszteli, hogy hol is tart a kívánt formához képest. A gárda minden felkészülési találkozóját hazai pályán játssza majd, egyet leszámítva, a főpróbát, amelyre a bajnoki rivális Kaposvári Rákóczi otthonában kerül majd sor. A program mellett azt is ígéri a klub, hogy az intenzív program minden tréningjén és összecsapásán maximális erőbedobással dolgoznak majd a játékosok.

A PEAC tervezett programja

01. 20., 13.00: PEAC–Kozármisleny.

02. 03., 11.00: PEAC–Szentlőrinc.

02. 10., 11.00: PEAC–Dombóvár.

02. 14., 18.00: PEAC–PMFC U19.

02. 17., 11.00: PEAC–Bonyhád.

02. 24., 11.00: Kaposvár–PEAC.