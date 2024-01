A két ünnep között még Székesfehérváron edzőtáborozott az U20-as női kosárlabda-válogatott, ráadásul az NKA Universitas Pécs kiválósága, Laczkó Sára is megmutathatta magát.

– Nem volt a két ünnep között forduló, így volt lehetőségünk nekünk is összetartást szervezni – nyilatkozta a wbasket oldalának Tursics Krisztián szövetségi edző. – Ha van erre alkalmunk, akkor ki kell használni, hogy minél többet tudjunk edzeni. Az a tapasztalatom, hogy a tavalyi évben is kevésnek bizonyult a felkészülés, még kellett volna legalább egy-másfél hét, hogy mindennel kész legyünk. Legfőképpen a taktikai dolgokon volt a hangsúly mind támadásban, mind védekezésben. Jól sikerült ez a pár nap, örülök, hogy ezt a hat edzéses periódust be tudtuk iktatni.

Egyébként majd a várva várt U20-as Európa bajnokságot július 6-tól 14-ig rendezik meg Litvániában, azonban előtte még egy hosszabb felkészülése lesz a játékosoknak.

– Legközelebb február 7-11 között találkozunk a lányokkal, amikor az Olimpiai selejtezőt játssza a felnőtt válogatott. Felkészülési mérkőzést nehezen tudunk szervezni erre a rövid időszakra, mert külföldi csapatok nem tudnak jönni és mi sem tudunk utazni. Azonban május végétől az Eb kezdetéig közvetlen felkészülést tervezünk, amikor az lesz a cél, hogy minél több mérkőzést játszunk és ne csak Székesfehérváron legyünk, hogy kiszakítsuk a játékosokat a monotonitásból – zárta gondolatait Tursics.