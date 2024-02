Az eddigi legnehezebb tavaszi kihívása előtt áll a HR-Rent Kozármisleny, hiszen a sok légióssal felálló, s a tabella második helyén lévő Győr érkezik hozzá.

Turi és a HR-Rent Kozármisleny újra meglépne a három ponttal

Fotó: Löffler Péter

Az ETO számára sem kezdődött tökéletesen a tavasz, a nyitányon a BVSC-Zugló le tudta gyűrni, s ugyan azt követően a Csákvár ellen nyert, a hétközi pótláson ikszelt a Gyirmót elleni rangadón. Most mindkét együttes azért játszhat, hogy visszatérjen a siker útjára. A vendégségbe érkezőknek az azért különösen fontos, mert igyekeznek befogni az öt ponttal előrébb álló éllovas Nyíregyházát, valamint a Vasast is szeretnék távol tartani maguktól. A kék-fehérek eközben a Szeged negyedik pozíciójára pályáznak, s akár az angyalföldiekhez is közelebb kerülhetnek.

A HR-Rent Kozármisleny a gyengébb helyzetkihasználása miatt botlott

A Mislenynek a helyzetkihasználásán kellett javítania az elmúlt napokban, hiszen ez volt az a faktor, ami miatt Tiszakécskéről nem tudott három ponttal hazatérni. A Kispest elleni hibákat követően a védelem már stabilizálódott.

Győrben még augusztus közepén futott össze a két együttes, s végül a zöld-fehérek otthon tartották a pontokat. A mérkőzés első gólját Riquelme szerezte, s ugyan erre Kirchner válaszolt, a hajrára fordulva Diarra is eredményes volt.

A PMFC hétfőn este, az M4Sport által közvetített meccsen játszik majd a Vasas otthonában. A találkozó 20 órakor kezdődik.

A 21. forduló programja: HR-Rent Kozármisleny–Győr, Siófok–Kazincbarcika, Ajka–Mosonmagyaróvár, Gyirmót–Szeged, BVSC-Zugló–Budafok, Nyíregyháza–Szombathely (vasárnap, 14.00), Csákvár–Soroksár, Tiszakécske–Bp. Honvéd (vasárnap, 17.00), Vasas–PMFC (hétfő, 20.00).