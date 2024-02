Bátran fel merte vállalni saját játékát a HR-Rent Kozármisleny az élvonalból érkezett MTK Budapesttel szemben is, s ez kisebb helyzetekben meg is mutatkozott az első percekben. Azonban az is látszott, hogy a vendégek élesebben játszanak, minden passzuk, minden mozdulatuk erősebb, gyorsabb, pontosabb.

Sokan voltak kíváncsiak a HR-Rent Kozármisleny-MTK Budapest nyolcaddöntőjére

Fotó: Löffler Péter

A labda talán többet volt a hazaiaknál, de a 9. percben villant a fővárosi kék-fehér együttes. Egy hosszú indítással Jurina indult be, akit sehogy nem tudtak felborítani a hazai védők, így pedig a tizenhatoson belülre érve elhelyezte Lékai mellett a labdát a bal alsóban.

A bekapott gól, illetve Gajág sérülése egy kissé megfogta a hazaiakat, így a 35. percben Kovács Mátyás zavartalanul roboghatott el a tizenhatosig. Éles szögben érkező lapos centerezésére Jurina érkezett középen, aki kapásból, pár méterről a hálóba lőtt.