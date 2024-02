Újra pályára léphetett a PMFC tehetsége, Gyánó Lili szombaton az U19-es női labdarúgó-válogatottban. Ezúttal 2023-as Eb-résztvevő Ausztria volt a magyar együttes ellenfele, amely csak úgy, mint Lengyelország 3–0-ra verte a mieinket. Gyánó a 63. percben csereként állt be.

Kedden a házigazda portugálok ellen zárja a tornát a magyar gárda.

Magyarország–Ausztria 0–3 (0–0)

U19-es lány labdarúgó felkészülési mérkőzés.

Magyarország: Schvirján – László (Harmat, 79.), Németh A., Kovács A. (Koszó, 46.), Pintér T. (Gyánó, 63.) – Szarvas S. (Murár, 63.), Kern, Vincze B. (Madarász, 46.) – Petrovics (Nagy N., 46.), Novák L. (Benke, 80.), Molnár A. (Csejtei, 63.)

Szarvas Alexandra szövetségi edző: – Mindenképpen egy választ vártam a csapattól az első meccs után, amit egészen a 60. percig teljes mértékben teljesíteni is tudtak a lányok. Az első félidőben akár meg is szerezhettük volna a vezetést, teljesen egyenrangú ellenfélként küzdöttünk az Eb-résztvevő csapat ellen. Az utolsó 30 percben viszont szét­esett a játékunk. Nem tudtuk kezelni az osztrák nyomást, fizikailag és mentálisan is elfáradtunk. Mindenesetre az első félidei játékunkkal elégedett vagyok, erre lehet építeni.