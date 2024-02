Rendkívül fontos győzelmet aratott hazai pályán a PTE-PEAC-SIPO női kézilabdacsapata az NB I. B. 19. fordulójában. Az előtte álló Kispestet rántotta vissza a pécsi együttes, s így már csak egy pont van köztük.

A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, néggyel is mentek, s a 17. percben sikerült először egalizálnia az egyetemistáknak. Ebben a rohanásban nem fogyott el az erejük, s kemény csatára késztették a riválist. Az utolsó 8 percre fordulva is egál volt az állás, de onnantól a Kispest nem tudott betalálni, míg a Pécs ötöt is szórt.

A sereghajtó Szegedet leszámítva óriási a tülekedés a tabella végén. A 15. Gárdony-Pázmánd mindössze három ponttal van lemaradva a 10. helyezett Debrecen U19-től, de most már a pécsiek hátránya is csupán négy a 9. Tempo KSE-vel szemben. Eddig 12 egységet gyűjtött az idényben a Pécs.

PTE-PEAC-SIPO–Kispest 30–25 (16–17)

Női kézilabda NB I. B., 19. forduló.

PEAC: Németh, Radochay, Kajdi – Leitner, Köpösdi, Horváth V. 3, Pál E. 4, Takács V. 1, Kanyó 4, Kovács L. 5, Kajdi 3, Szabó K. 4, Mentes 3, Menyhárt-Hanusz 3. Edző: Papp László.

Papp László (vezetőedző): – Tizenöt perc kellett, hogy felvegyük a mérkőzés ritmusát. Dekoncentráltan és puhán védekeztünk, rendkívül sok eladott labdával és gyenge helyzet kihasználással támadtunk. Másik arcunkat mutattuk a fordulás után. Sokkal kevesebbet hibáztunk elől, így nem kaptunk könnyű gólokat, mint az elején. Agresszívabb lett a védekezés, széttördeltük a Kispest támadásait. Magas embereiket jól semlegesítettük. A nyolc kapott gól a második félidőben, igen jól hangzik. Fontos alsóházi rangadót nyertünk!