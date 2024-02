A Magyar Labdarúgó-Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága a megyei amatőr labdarúgó egyesületek főrendezői részére szervezett képzést.

A Főrendezők képzésével az Igazgatóság célja a fegyelmi helyzet javítása, az egyesületek rendezéssel kapcsolatos feladatainak áttekintése, annak érdekében, hogy a rendezők a mérkőzések rendjének biztosításában minél hatékonyabban tudjanak részt venni.

Az őszi szezon végén ugyebár két sajnálatos eset is történt Baranyában. Gondolhatunk a Báta–Dunaszekcső vármegye hármas bajnokira, mikor is megtámadták a játékvezetőt, de a decemberi Lovászhetény-Pécsvárad–Villány is nagy port kavart. Bogyay Zoltán kihangsúlyozta, hogy a bizottságokkal együttműködve az igazgatóság azon van, hogy mindenkinek eljusson az az üzenet, hogy aki ilyet elkövet, az súlyos büntetésre számíthat.

A fent említett képzésen, ahol kölcsönösen megbeszélésre kerültek a Főrendezői, rendezői feladatok, 19 egyesület főrendezője, valamint az MLSZ BVI Biztonsági Bizottságának Elnöke is részt vett.

A vármegye egyes, valamint a vármegye kettes pontvadászat a tervek szerint február 24-én, szombaton rajtol majd, míg a vármegye hármas bajnokság március 9-én folytatódik.