Visszaállt a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. B Piros-csoportjának élére miután legyőzte a Budafokot, valamint a MAFC kikapott a DEAC U23 otthonában. A lépéselőnyt pénteken 17 órás kezdéssel a Panthersnek az Óbudai Kaszások ellen kell megtartania.

Az utolsó előtti helyezett, vendégségbe érkező gárda eddig mindössze öt meccset követően tudta győztesen elhagyni a parkettet. A Vasút ellen 107–81-es vereséget szenvedett november elején. Bíró Olivéréknek azt a teljesítményt kell most megismételniük, hogy veszélybe se kerüljön az első helyük az alapszakasz végéhez közeledve, hiszen a rájátszásban a pályaelőny döntő faktor lehet majd. Persze nem ezen az egy fordulón fog múlni, hol végez majd a gárda, hiszen márciusban még 5 forduló esedékes, s az alatt a legnagyobb rivális MAFC-cal, valamint a harmadik helyezett Vasassal is találkozik a pécsi együttes. A hajrára az együttes leigazolta a 193 centis szerb irányítót, Luka Igrutinovicsot, hogy biztosan elérhesse céljait. A döntés logikus, hiszen Ognjen Micsovics sérülése miatt csak Halász Ákos volt bevethető a poszton. A 32 éves egyes hazája mellett szerepelt a szlovén, a szlovák, a cseh, a bosnyák és a román bajnokságban is. Az Óbuda ellen ő még nem lesz pályán.